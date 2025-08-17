Флаг Франции. / © Associated Press

Франция против демилитаризации Украины и не поддерживает требования России. Париж считает, что лучшая гарантия безопасности – это усиление армии.

Об этом заявил французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад в интервью La Tribune Dimanche.

По его словам, любое мирное соглашение должно сопровождаться четкими гарантиями безопасности для сдерживания грядущей российской агрессии.

"Это та работа, которую мы проводим с нашими британскими партнерами и "коалицией решительных". Это, прежде всего, потребует сильной украинской армии, поэтому любое желание "демилитаризировать" Украину неприемлемо", - сказал министр.

Франция готова играть активную роль в поддержке гарантий безопасности Украины. Аддад называет "положительным шагом вперед" заявление президента США Дональда Трампа о том, что он поддерживает идею участия в этих гарантиях безопасности.

Напомним, диктатор Владимир Путин после встречи на Аляске с Дональдом Трампом выдвинул свои требования по завершению войны в Украине. Речь идет, в частности, о территориальных уступках, запрете НАТО и государственном статусе русского языка.

Как сообщал бывший спецпредставитель США Курт Волкер, Кремль хотел купить благосклонность Дональда Трампа и использовать интересы американских компаний для давления на Киев, чтобы оно уступило в обмен на эти бизнес-соглашения. Впрочем, американский лидер на это не купился.

