Франция прокомментировала требование России по демилитаризации Украины
Париж отмечает, что армия – лучшая гарантия безопасности Украины.
Франция против демилитаризации Украины и не поддерживает требования России. Париж считает, что лучшая гарантия безопасности – это усиление армии.
Об этом заявил французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад в интервью La Tribune Dimanche.
По его словам, любое мирное соглашение должно сопровождаться четкими гарантиями безопасности для сдерживания грядущей российской агрессии.
"Это та работа, которую мы проводим с нашими британскими партнерами и "коалицией решительных". Это, прежде всего, потребует сильной украинской армии, поэтому любое желание "демилитаризировать" Украину неприемлемо", - сказал министр.
Франция готова играть активную роль в поддержке гарантий безопасности Украины. Аддад называет "положительным шагом вперед" заявление президента США Дональда Трампа о том, что он поддерживает идею участия в этих гарантиях безопасности.
Напомним, диктатор Владимир Путин после встречи на Аляске с Дональдом Трампом выдвинул свои требования по завершению войны в Украине. Речь идет, в частности, о территориальных уступках, запрете НАТО и государственном статусе русского языка.
Как сообщал бывший спецпредставитель США Курт Волкер, Кремль хотел купить благосклонность Дональда Трампа и использовать интересы американских компаний для давления на Киев, чтобы оно уступило в обмен на эти бизнес-соглашения. Впрочем, американский лидер на это не купился.