Французские истребители Rafale для Украины могут остаться только мечтой: в Politico объяснили почему

Французский истребитель Rafale / © defence-ua.com

Перспектива приобретения Украиной около 100 французских истребителей Rafale оказалась под вопросом. Основные препятствия — это нехватка финансирования как с украинской, так и с французской стороны, а также недостаточные производственные мощности компании Dassault Aviation.

Об этом говорится в материале издания Politico .

Также в СМИ отмечается, что содержание большого парка разных самолетов может создать значительные логистические проблемы для Вооруженных Сил Украины.

Финансовые препятствия

Высокопоставленный европейский дипломат, с которым общались журналисты Politico на условиях анонимности, отметил, что у Киева пока нет средств для такого соглашения.

«План Украины приобрести Rafale в дополнение к Gripen достаточно удивителен. У них нет денег. Многое зависит от замороженных российских активов», — цитирует издание дипломата.

По подсчетам журналистов, приблизительная стоимость одного истребителя Rafale в зависимости от комплектации и обучения оценивается от 70 до 100 млн евро (без ракет), достигая 250 млн евро. Финансирование может зависеть от использования 140 млрд. евро замороженных российских активов, однако это решение пока не поддерживают все страны ЕС.

Авторы статьи отмечают, что государственные финансы Франции «находятся в ужасном состоянии», что делает невозможным покупку самолетов Парижем для Украины. Президент Эмманюэль Макрон, как сообщается, рассчитывает на финансирование по схеме ЕС SAFE «Кредиты в обмен на оружие» на сумму 150 млрд евро.

Логистические и производственные проблемы

Другой серьезной проблемой является способность производителя быстро поставить необходимое количество самолетов. Хотя компания Dassault Aviation рассматривает возможность наращивания производства до пяти истребителей в месяц, это все равно может оказаться недостаточно.

«Даже если бы у нас были все деньги, мы бы не получили самолеты быстро. Никто в мире просто не продает достаточно», — сказал журналистам на условиях анонимности украинский военный чиновник, отметив, что Rafale ждет большая очередь стран.

Директор парижского центра исследований безопасности IFRI указывает на то, что разнообразный авиапарк (МиГ-29, Су-25, Су-27, F-16, Mirage 2000-5 и потенциально Rafale и Gripen) значительно усложняет логистику из-за необходимости различных запчастей и расширенной подготовки механиков.

Эксперт по авиации Анатолий Храпчинский подчеркнул, что в финансировании потребуется не только покупка, но и содержание флота. По его словам, о совместном оборонном бюджете, который поможет удерживать такой крупный флот, можно будет говорить только в случае вступления Украины в НАТО или создания нового оборонного альянса в Европе.

Напомним, Украина заказала во Франции 100 истребителей Rafale для своей армии.

Ранее 17 ноября стало известно, что Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о приобретении Украиной оборонного оборудования.