Валерий Залужный / © Associated Press

В СМИ появилась информация, что якобы от бывшего главнокомандующего ВСУ, а теперь посла Украины в Британии Валерия Залужного обращались в несколько известных военных и предлагали войти в его парламентский список его будущей политсилы в случае выдвижения на пост президента.

Об этом пишет французский портал Intelligence Online со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, некоторым высокопоставленным военным, близким к Залужному, предложили места в его парламентском списке, несмотря на то, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины еще не решил баллотироваться на пост президента.

«Один источник, знакомый со списком потенциальных членов парламента, сообщил, что в него входят несколько высокопоставленных военных чиновников, и к ним обращались по поводу возможного членства в парламенте, если Залужный станет преемником действующего президента Владимира Зеленского», — говорится в статье.

В издании отмечают, что Залужный молчит по поводу любых будущих политических планов, а его команда жестко контролирует его публичные выступления в Лондоне. В августе газета The Guardian сообщила, что бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт предлагал свои консультационные услуги Залужному, но посол отказал ему.

По данным Intelligence Online, не только Залужный думает имеющие политические амбиции. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов якобы тоже планирует свою политическую карьеру.

Кирилл Буданов / © скриншот с видео

Intelligence Online пишет, что если Буданов решит принять участие в президентской кампании, то выберет спикера ГУР Андрея Юсова для руководства своей президентской кампанией.

Андрей Юсов / © скриншот с видео

Что ответили у Залужного

Медиасоветница Валерия Залужного Оксана Тороп возразила, что экс-главком готовит собственную команду под выборы и приглашает военных.

Об этом она сказала в комментарии NV.

«Пусть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная», — прокомментировала Оксана Тороп информацию от Intelligence Online.

По ее словам, пока в Украине идет война, Залужный ни о каких выборах не думает.

Медиасоветница Залужного пожаловалась, что СМИ тиражируют информацию со ссылкой на анонимные источники, не проверяя ее.

«И есть подозрение, что эта информация, равно как и прошла о якобы формировании [Залужным предвыборного] штаба в Лондоне — это звенья одной цепи, с одним и тем же заказчиком. Кто-то решил в эти непростые для страны времена поиграть в политические игры», — сказала Тороп.

Она заверила, что главная позиция Залужного — «сначала надо сохранить Украину».

«Война продолжается и вызовы перед страной сегодня огромны», — подытожила медиасоветница.

Ранее блоггер и политический эксперт Владимир Цыбулько заявил, что Залужный и Буданов обладают наибольшим политическим потенциалом.