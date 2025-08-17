Французский министр по делам Европы посетит Украину

Флаг Франции / © pixabay.com

Французский министр делегат по делам Европы Бенжамен Аддад в сентябре посетит Украину, чтобы обсудить перспективы ее вступления в Европейский Союз.

Об этом сообщает La Tribune Dimanche.

По словам министра, его визит станет частью более широкого диалога между Киевом и европейскими столицами накануне принятия важных решений в Брюсселе по дальнейшему расширению ЕС.

«Я буду в Украине в сентябре, чтобы продолжить наши переговоры: цель — быстро начать первую часть переговоров», — подчеркнул Аддад.

Он подчеркнул, что Париж полностью поддерживает стремление Киева присоединиться к европейскому сообществу.

«Россия не имеет права вето в отношении политического будущего Украины. Украина имеет суверенное право выбирать свои альянсы и свое политическое направление», — заявил французский чиновник.

Кроме этого, министр сообщил, что недавно провел разговор с вице-премьер-министром Украины по вопросам евроинтеграции Тарасом Качкой. По его словам, стороны обсудили требования, стоящие перед Украиной на пути к членству в ЕС.

«Вступление в Евросоюз — это требовательный и длительный процесс. Он предусматривает проведение масштабных реформ, в частности, по гарантированию верховенства права, борьбе с коррупцией, обеспечению независимости судебной власти и защите прав меньшинств», — подытожил Аддад.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что длительный мир в Украине должен сопровождаться несгибаемыми гарантиями безопасности, которые вскоре будут обсуждаться с США и государствами, входящими в так называемую коалицию желающих.

Мы ранее информировали, что президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский проведут встречу после переговоров США и России, состоявшихся в пятницу на Аляске.