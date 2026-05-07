Оговорка по Фрейду: в МИДе объяснили, как помощник Путина выдал настоящий план РФ

Как одна буква в заявлении помощника Путина развалила миф РФ о «желании мира» / © МИД Украины

МИД Украины прокомментировал заявление помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова, в котором он ультимативно требует от Киева вывода войск из Донецкой области

Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X.

Слова Ушакова, где он говорит, что в случае вывода украинских войск из Донецкой области боевые действия «прекратятся», представитель министерства назвал «оговоркой по Фрейду».

«Для тех, кто знает русский язык, это достаточно фрейдовская оговорка помощника Путина: он требует от Украины вывода войск из Донецкой области, чтобы боевые действия „приостановились“ вместо „остановились“. Четкое признание: Москва хочет передышки, а не мира. Лжец разоблачен», — подчеркнул Тихий.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что передача Донбасса России не остановит войну, а только спровоцирует Кремль на требования отдать Запорожскую и Херсонскую области.

