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ФРГ рассматривает расширение перечня российских банков, отключаемых от SWIFT

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ФРГ рассматривает расширение перечня российских банков, отключаемых от SWIFT

скриншот с видео

Процедура отключения РФ от SWIFT уже началась.

Список российских банков, которые будут отключаться от международной платежной системы SWIFT, может увеличиться.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства ФРГ.

"Все российские банки, уже попавшие под санкции международного сообщества, и, при необходимости, другие российские банки будут исключены из международной системы платежных услуг SWIFT. Это имеет целью изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность", — говорится в сообщении.

Ранее США анонсировали новые более жесткие санкции против РФ, которые будут введены "в ближайшие дни".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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