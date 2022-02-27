ФРГ рассматривает расширение перечня российских банков, отключаемых от SWIFT

Процедура отключения РФ от SWIFT уже началась.

Список российских банков, которые будут отключаться от международной платежной системы SWIFT, может увеличиться.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства ФРГ.

"Все российские банки, уже попавшие под санкции международного сообщества, и, при необходимости, другие российские банки будут исключены из международной системы платежных услуг SWIFT. Это имеет целью изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность", — говорится в сообщении.

Ранее США анонсировали новые более жесткие санкции против РФ, которые будут введены "в ближайшие дни".