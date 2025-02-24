Фридрих Мерц – новый канцлер Германии: что он за политик и чего ожидать Украине

Блок ХДС/ХСС одержал победу на выборах в Бундестаг 23 февраля. Это означает, что следующим канцлером станет лидер консерваторов Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц пообещал сформировать новое правительство Германии к Пасхе. Говорить о том, кто может войти в него, политик отказался, однако подчеркнул, что его партия не будет руководить страной вместе с АдН. Мерц обещает восстановить экономику Германии, ограничить миграцию, сократить налоги и расходы по социальному обеспечению и усилить поддержку Украине.

"Сегодня вечером мы будем праздновать, а с завтрашнего дня начнем работать", – сказал Мерц, выступая перед своими соратниками в Берлине.

Фото: Associated Press

Фридрих Мерц

Напомним, досрочные парламентские выборы в ФРГ были назначены после развала правящей коалиции в начале ноября 2024 года, когда из нее вышла "Свободная демократическая партия".

Явка избирателей составила 84% — это самый высокий показатель с 1990 года. Главными темами выборов были экономика, миграция и безопасность.

Что известно о Мертце

Фридрих Мерц – лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

Родился в ноябре 1955 года. Высшее образование получил в Боннском университете, юрист.

Поступив в ХДС еще в школе, он всегда стремился к политике и в 1989 году был избран в Европейский парламент. Затем переключился на внутреннюю политическую арену, став депутатом Бундестага в 1994 году. Вернулся в политику в 2018 году.

Мерц женат, имеет троих детей.

Фридрих Мерц — сторонник Украины

В 2022 году Фридрих Мерц одним из первых приехал с визитом в Киев и с тех пор выступает за максимальную поддержку Украины. Его оценка войны России против Украины однозначна: "Это была и остается противоправная война России. И есть только один человек, который несет за это ответственность. И его зовут Владимир Путин. Только он один".

Фото: Associated Press

Мерц и Зеленский во время визита в столицу в 2022 году

В декабре прошлого года Мерц во второй раз приехал в Киев, заверил президента Зеленского, что по-прежнему всячески поддерживает Украину. Он также сообщил, что предлагает создать новый альянс крупнейших европейских союзников Украины – или для начала хотя бы контактную группу, – чтобы выработать общий взгляд на будущий мир в Украине.

Мерц неоднократно критиковал "медленные и нерешительные" действия немецкого правительства по поставке Киеву боеприпасов и передовых систем вооружения.

Фридрих Мерц является сторонником более тесного сотрудничества Германии с ЕС и НАТО и большей поддержки Украины по сравнению с правительством Шольца.

После нападок Трампа на Украину на Мюнхенской конференции Мерц поддержал президента Зеленского, заявив о его легитимности.

"Более 1000 дней украинский народ защищает от захватнической войны России. Украина также отстаивает ценности демократии и свободы, которые отстаивают Европа и Америка", — заявил он.

Также он заявил, что Украина не должна отказываться от членства в НАТО до начала переговоров с РФ.

"Я не согласен с теми, кто говорит, что членство Украины в НАТО будет невозможно до начала переговоров с Россией. Нет, иначе. Есть уже решение. Мы уже приняли решение, и чтобы менять такое решение, я не думаю, чтобы одно государство-член НАТО могло решать, чтобы изменить это решение", — отметил Мерц на прошлой неделе.

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