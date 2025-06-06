Фридрих Мерц озвучил, как можно было избежать войны в Украине еще в 2008 году

Канцлер Германии Фридрих Мерц. / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что полномасштабную войну России против Украины, возможно, удалось бы избежать, если бы Киев стал членом НАТО еще в 2008 году.

Об этом он заявил в интервью Fox News после встречи с Дональдом Трампом.

Он отвечал на вопрос журналиста, соглашается ли с тезисом Дональда Трампа, что война в Украине не началась бы при его президентстве. Мерц ответил: "Это предположение, которое может быть как верным, так и нет".

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В ходе разговора он напомнил, что в 2008 году президент США Джордж Буш поддерживал предоставление Украине ПДЧ в НАТО, однако Германия и Франция тогда выступили против.

В студии Fox News Мерц также сообщил, что Германия продолжит оказывать Украине "финансовую, военную и политическую поддержку", а посадить Россию за стол переговоров "чрезвычайно сложно". Он отметил, что призвал президента Трампа усилить давление на Россию.

Мерц также сделал заявление по поводу внутренней политики, вспомнив миграционный кризис: "У нас наблюдается импортированный антисемитизм из-за большого количества мигрантов, прибывших за последние десять лет".

Относительно критики позиции немецкого правительства по отношению к партии "Альтернатива для Германии", Мерц заявил, что Германия является "зрелой демократией", где царит свобода мнений, и добавил: "Нам не нужны уроки извне", по его словам, эта тема не обсуждалась на встрече с Дональдом Трампом.

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Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил президенту США Дональду Трампу во время встречи в Овальном кабинете в четверг, 5 мая, что у Белого дома "сильная позиция", чтобы заставить Кремль остановить войну против Украины.