Фронт, атаки по РФ и важные разговоры: Зеленский обратился к украинцам

В частности, президент отметил, что на Курщине украинские бойцы сдерживают 50 тыс. личного состава армии оккупанта, которые благодаря этой операции не могут быть отправлены на другие направления ударов.

Президент Владимир Зеленский записал 11 ноября традиционное вечернее видеообращение к украинцам. Он сообщил о ситуации на фронте, ударах по целям в России, необходимости оружия и важных разговорах с европейскими лидерами.

Соответствующее обращение главы государства опубликовано в Сети.

Ситуация на фронте

Утром Зеленский заслушал подробный доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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"Фронт, прежде всего, это наше Кураховское направление, другие направления также на Донетчине. Внимательно — относительно Курской операции. Там наши ребята сдерживают достаточно значительную группировку российских войск — 50 тысяч личного состава армии оккупанта, которые благодаря Курской операции не могут быть направлены на другие направления ударов России на нашей территории", – рассказал президент.

Удары по РФ

Он также отметил все украинские силы, наносящие удары по российским базам, логистике, тылам. Удары по вражеским арсеналам снизили количество применяемой оккупантом артиллерии, и это заметно на фронте.

"Именно поэтому мы нуждаемся в дальнобойных решениях от партнеров – от Америки, от Британии, от Германии; это то, что жизненно необходимо. Чем дальше могут бить имеющиеся у нас ракеты, наши дроны, тем меньше реальной боевой силы будет у России", – акцентировал глава страны.

ПВО

Зеленский также провел в этот день заседание Ставки, на котором было рассмотрено несколько вопросов. Основное – защита украинского неба.

"Есть неплохие результаты по укреплению ПВО, и будем наращивать соответствующий опыт. Мы готовим дальнейшее организационное и техническое усиление системы мобильных огневых групп, а также работы с дронами. Очевидный приоритет", – сообщил президент.

Встреча с Боррелем и Певкуром

Зеленский провел встречу с руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Обсудили отношения Украины с ЕС и взаимодействие.

"Очень важная новость: до конца года европейские партнеры должны успеть полностью реализовать инициативу по поставке Украине миллиона снарядов для нашей артиллерии", – отметил глава государства.

Президент также встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром. Зеленский напомнил, что недавно из-за российского удара "Шахедами" по Киеву был поврежден дом, в котором расположена резиденция посла Эстонии в Украине.

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"Это одно из многочисленных доказательств того, что нам необходимо значительное усиление не только защиты от российского террора, но и давления на Россию ради ограничения ее военного производства", — подчеркнул глава государства.

Санкции против России

Зеленский отметил, что каждый "Шахед" и каждая ракета, которые использует Россия, – это в основе своей компоненты, поставляемые в обход санкций. Он отметил важность в следующем санкционном пакете от ЕС "ударить, в частности, по схемам обхода санкций".

"Все, кто продолжает такую торговлю с Россией, должны четко понимать последствия. Мир благодаря силе – это, в частности, благодаря силе санкций", – добавил президент.

Разговор с Дудой

Вечером глава государства побеседовал с президентом Польши Анджеем Дудой. Зеленский поздравил его и весь польский народ с Днем независимости:

"Украина благодарна за всю поддержку Польши с первых дней полномасштабной войны и по сей день. Независимость и для Украины, и для Польши – это сила, которая укрепляет оба наших народа и которая может быть на сто процентов эффективной только в нашем сотрудничестве, только в поддержке друг друга. Польша, спасибо и поздравляю тебя!"

К слову, в предыдущем видеообращении Зеленский сказал, можно ли остановить войну с помощью одной только дипломатии.

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