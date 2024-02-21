Фронт и граница с Польшей: Зеленский провел селектор с министрами и военными

Президент пообещал очень быстрые шаги по ситуации с блокировкой польской границы.
Президент Украины Владимир Зеленский провел 21 февраля селектор с министрами, военными и силовиками, на котором говорилось о блокировании на польской границе и ситуации на фронте.
Об этом глава государства сообщил в Сети.
Зеленский – о ситуации на польской границе
"Провел селектор. Сегодня, кроме ежедневных тем, – блокировка на польской границе", – указал Зеленский.
В этом контексте он проинформировал, что вместе чиновниками – вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами иностранных дел Дмитрием Кулебой, инфраструктуры Александром Кубраковым, аграрной политики Николаем Сольским – подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Президент пообещал, что эти шаги будут очень скоро.
"Либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться, и я благодарен четкой позиции Европейской комиссии. Должно быть прочным и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым угрожает российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права ее поколебить", — подчеркнул Зеленский.
Ситуация на фронте
Что касается ситуации на фронте, то министр обороны Рустем Умеров доложил о поставках боеприпасов, оружия, систем РЭБ, дронов. Был заслушан подробный доклад главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации по направлениям. Были также сводки от ГУР Минобороны и Службы внешней разведки.
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События в регионах Украины – обстрелы, помощь людям
"Ситуация в регионах: ликвидация последствий российских ударов, помощь людям, дальнейшее развитие многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях. Спасибо всем, кто поддерживает людей и защищает жизнь!" – резюмировал президент.
Напомним, на 21 февраля польские фермеры продолжили блокировать движение грузовиков в направлениях шести пунктов пропуска на границе с Украиной. Речь идет о ПП "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Руська", "Шегини" и "Краковец".
Ранее, 19 февраля, Зеленский высказался об этом блокировании, заявив, что "новости из границы с Польшей выглядят просто издевательски. Нужны совместные решения, рациональные решения, чтобы выйти из этой ситуации".
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: На уступки поляки не идут! Украинцы отвечают своей блокадой. Но разница существенная!
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