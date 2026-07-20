«Фронт может провалиться в один момент»: Тарас Чмут назвал худший сценарий после увольнения Федорова

Чмут назвал, что может стать самой большой ошибкой войны / © ТСН.ua

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Руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут считает, что отставка Михаила Федорова с должности министра обороны может стать «наибольшей ошибкой последних лет», что может привести к поражению Украины в войне.

Об этом Чмут заявил в интервью Роману Кравцу для проекта «Смотри» на «Украинской правде».

Руководитель «Вернись живым» признался, что воспринял увольнение Федорова «очень удивленно, очень неожиданно, с большим непониманием и неприятием этих процессов».

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Какая настоящая причина увольнения Федорова

Он предположил, что главной причиной увольнения Михаила Федорова был не конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а перезагрузка системы оборонных закупок.

«Это ряд накопившихся проблем… Министерство не может вводить изменения без поддержки Вооруженных сил. Если Генеральный штаб блокирует, вы не можете давать глобальный результат, которого ожидают президент, общество и партнеры», — отметил глава фонда.

Чмут напомнил, что конфликт между командой Федорова и Сырским было известно еще до назначения.

«Президент о нем знал, все соприкасающиеся знали… Без этого конфликта идеологий было невозможно», — сказал он.

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«Большая ошибка»

«Я думаю, что для Украины это (отставка Федорова — Ред.) может быть самая большая ошибка за последние годы, которая может привести к поражению в войне. Потому что мы сейчас живем в ситуации, когда сейчас 2021 год. Каждый год одно и то же. А потом приходит полномасштабное вторжение. Объем и масштаб которого никто не ожидал», — говорит волонтер.

Фронт может развалиться

Чмут предупредил, что фронт может провалиться «в один момент».

«Россияне выйдут на оперативное пространство. Россияне выйдут на те площади захвата, которых не было за все эти годы. Сопоставимы с нашей Харьковской контрнаступательной операцией или с их наступлением февраля-марта 2022 года», — отмечает он.

Волонтер отмечает, что люди в тылу деморализованы, отчаялись и устали. Военные также деморализованы и устали. А проблема мобилизации не решена.

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По мнению Чмута, успешные удары по российской инфраструктуре в тылу могут создавать ложное чувство стабильности.

«Это рождает многолетнюю иллюзию того, что война будет такой, как есть. Мы забыли, что она может быть иной. И когда это произойдет, может быть очень больно», — подытожил Чмут.

Ранее Тарас Чмут посоветовал украинцам уже сейчас продумать план на холодный сезон, в частности рассмотреть возможность временного переезда в село, небольшой город или даже за границу.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский ответил на слухи о конфликте с Федоровым и попросил у него прощения.

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Между тем, в СМИ появилась информация, что Михаил Федоров отказался от предложенных президентом должностей и выдвинул ультиматум.

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