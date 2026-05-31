ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1635
Время на прочтение
1 мин

Фронта это не касается: у Путина заявили о новом перемирии — когда оно будет

Кремль заявил о «однодневном перемирии» на Троицу, которое якобы передали Трампу: почему о нем не знали в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
У Путина назвали отсутствие массированных ударов по Киеву на выходных «неожиданным перемирием»

У Путина назвали отсутствие массированных ударов по Киеву на выходных «неожиданным перемирием» / © ТСН

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия не наносила по Киеву в эти выходные в рамках «перемирия на Троицу», которое оказалось неожиданно для украинцев.

Об этом передает «Зеркало недели» со ссылкой на российских пропагандистов.

«Путин предложил однодневное перемирие на Троицу, в течение которого он отказался отдавать приказ о массированном ракетном ударе», — отметил, по информации издания, российский пропагандист.

По его словам, предложение передали спецпосланнику президента США Стиву Виткоффу, а тот президенту Дональду Трампу. Она действует только для дальнобойных ударов и на фронте не применяется.

Ранее Владимир Зеленский призвал украинцев учитывать воздушные тревоги из-за данных разведки о подготовке Россией нового массированного обстрела.

Напомним, по информации разведки, ВС РФ планируют обстрел накануне Дня Киева (31 мая).

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1635
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie