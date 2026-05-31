Фронта это не касается: у Путина заявили о новом перемирии — когда оно будет
Кремль заявил о «однодневном перемирии» на Троицу, которое якобы передали Трампу: почему о нем не знали в Украине.
Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия не наносила по Киеву в эти выходные в рамках «перемирия на Троицу», которое оказалось неожиданно для украинцев.
Об этом передает «Зеркало недели» со ссылкой на российских пропагандистов.
«Путин предложил однодневное перемирие на Троицу, в течение которого он отказался отдавать приказ о массированном ракетном ударе», — отметил, по информации издания, российский пропагандист.
По его словам, предложение передали спецпосланнику президента США Стиву Виткоффу, а тот президенту Дональду Трампу. Она действует только для дальнобойных ударов и на фронте не применяется.
Ранее Владимир Зеленский призвал украинцев учитывать воздушные тревоги из-за данных разведки о подготовке Россией нового массированного обстрела.
Напомним, по информации разведки, ВС РФ планируют обстрел накануне Дня Киева (31 мая).