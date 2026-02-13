Фундаментальное решение: Сибига заявил о готовности США ратифицировать гарантии безопасности

Конгресс США готов закрепить гарантии безопасности для Украины на законодательном уровне / © Associated Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о принципиальном согласии американской стороны предоставить Киеву гарантии, которые пройдут процедуру ратификации в парламенте США. Это кардинально отличает новый документ от всех предыдущих деклараций и меморандумов и переводит отношения в плоскость жестких юридических обязательств.

Об этом он рассказал на полях Мюнхенской конференции в ответ на вопросы журналистов.

Фундаментальное изменение: ратификация в Конгрессе

Министр подчеркнул, что для Украины критически важна именно правовая природа, сила и последовательность будущих договоренностей. Ключевая новость состоит в том, что Вашингтон готов пойти на беспрецедентный шаг в двусторонних отношениях.

«Если мы говорим о правовой природе гарантий безопасности, мы получили информацию от американской стороны, что они готовы их ратифицировать в Конгрессе. Это фундаментально для нас. И, вероятно, у нас почти готовый проект двусторонних гарантий безопасности, а не заверений, впервые в нашей истории», — заявил Андрей Сибига.

Почему это важно

Ратификация соглашения Конгрессом США означает, что документ становится частью американского законодательства (law of the land). Такие гарантии остаются в силе независимо от смены президента или администрации в Белом доме.

Это переводит поддержку Украины с плоскости политических обещаний («заверений», как это было с печально известным Будапештским меморандумом) в плоскость юридически обязывающих международных договоров. По словам главы МИД, проект этого исторического документа уже находится на финальной стадии подготовки.

Напомним, Киев совместно с западными союзниками разработал четырехступенчатую систему гарантий безопасности. Она включает мощные Вооруженные силы, создание так называемой «коалиции желающих» для непосредственной защиты, наращивание совместного производства оружия и финальный аккорд — полноправное членство в Европейском Союзе.