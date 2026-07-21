Фёдорову предлагали создать свою партию: детали от The Times

«Сценарий Залужного»: как увольнение Федорова погрузило Банковую в кризис и создало Зеленскому нового конкурента

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Увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны из-за длительного конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским погрузило власть в политический кризис и вызвало волну протестов. Несмотря на предложения по трудоустройству от американских техгигантов, эксчиновник отказался покидать Украину, а в его окружении уже заговорили о создании новой партии и потенциальных президентских амбициях.

Об этом говорится в статье The Times.

Отказ Кремниевой долине и предложение от Palantir

По данным издания, почти сразу после того, как в среду президент Зеленский уволил министра обороны Украины Михаила Федорова, его завалили предложениями работы, преимущественно от ряда крупных технологических компаний.

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Наиболее обольстительным предложением был Алекс Карп, американский миллиардер и главный исполнительный директор Palantir, противоречивой фирмы по искусственному интеллекту и аналитике. Но друг Федорова сказал, что отказался от предложения.

«Михаил сказал Алексу, что хочет остаться в Украине и работать на победу, поэтому я думаю, что он будет продолжать искать возможности здесь, а не ехать в Соединенные Штаты», — сказал друг экс-министра на условиях анонимности.

Будет ли новая партия и потенциальные президентские амбиции

Все больше людей считают, что 35-летний Федоров однажды может баллотироваться на пост президента. Союзник бывшего министра обороны заявил, что его подталкивают к созданию новой политической партии, сосредоточенной на антикоррупционных реформах, и что у нее уже есть поддержка «нескольких» депутатов.

Официально команда Федорова отказалась от комментариев по поводу президентских амбиций экс-министра.

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В издании напоминают, что Зеленский уволил своего популярного молодого министра обороны через шесть месяцев после начала его работы из-за нерешенных разногласий между Федоровым и Александром Сырским, главнокомандующим Вооруженными силами.

Но это решение вышло далеко за рамки кадрового выбора, погрузив правительство Украины в кризис в то время, когда импульс против России, казалось, был на его стороне.

Два украинских военных источника сообщили, что президент в эти выходные созовет военных командиров, чтобы решить, следует ли устранить Сырского, хотя кто его заменит, непонятно.

Повторение «сценария Залужного»

The Times отмечает, что это увольнение осветило глубоко ироническую закономерность в военном правительстве Зеленского: склонность увольнять своих способных заместителей, что привело к тому, что они стали еще более мощными политическими соперниками.

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«Он сделал то же с Залужным, и теперь Залужного считают главным человеком, который может победить Зеленского на выборах», — сказал депутат от партии Зеленского «Слуга народа» на условиях анонимности.

Хотя выборы приостановлены пока в стране война и действует военное положение, некоторые опросы теоретически дают Залужному преимущество над Зеленским.

Во время встречи Зеленского и Залужного в прошлом месяце президент спросил своего посла, планирует ли тот баллотироваться, если выборы пройдут в этом году. По данным СМИ, Залужный подтвердил, что да и будет.

Федоров, который не учитывается в большинстве опросов общественного мнения, также имеет сильную базу поддержки. Опрос, проведенный в прошлом месяце Киевским институтом социологии, показал, что Федорову доверяет больше украинцев, чем президенту.

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«Этот скандал значительно повысил политический авторитет Федорова среди людей», — добавил один из депутатов. «Теперь акулы кружат в водах, ожидая времени, когда мы снова сможем провести выборы».

«Речь идет не только о личностях. Речь идет о символах и будущем. Молодежь украинского общества считает, что будущее — Федоров», — говорит Юрий Гудыменко, глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудыменко

Гудыменко, чья организация отвечает за искоренение коррупции в Министерстве обороны, добавил, что Федорова, возможно, устранили из-за того, что он реформировал систему оборонных закупок, предпочитая стартапы, а не уже известные фирмы. «У нас есть группа украинских военных олигархов, и их влияние растет», — сказал он.

Игра с высокими ставками

В течение нескольких часов после увольнения Федоров посылал сообщения близким друзьям. «Он был очень взбешен и удивлен, — сказал один из них, — но он боец, его переполнял адреналин и он хочет победить… Он хочет, чтобы Сырского заменили младшим генералом».

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В издании отмечают, что Федоров «играет в игру с высокими ставками». Если все сделает правильно, технически подкованный министр обороны сможет проложить путь к правительству и, возможно, к президентству. Если что-то сделает неправильно, его ждет работа в Кремниевой долине, но, как считают его сторонники, он может рискнуть результатом всей войны.

«Это была бы катастрофа, если бы Миша не смог внести свой вклад в правительство, потому что он очень талантлив, а нам действительно нужны талантливые министры», — сказал один из собеседников издания. «Но не забывайте, что в Калифорнии очень хорошая погода».

Ранее в Financial Times сообщили, что Федоров отказался от предлагаемых Зеленским должностей и выдвинул ультиматум.

В ВВС подтвердили, что Федоров отказался от всех должностей, кроме одной — министра обороны.

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