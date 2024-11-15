"Фюрер" делает ставку на заморозку войны: до какой даты Путин стремится выбить ВСУ из Курщины

Президент-диктатор РФ Владимир Путин пытается выбить ВСУ из Курской области как можно быстрее, потому что планирует "заморозить" военные действия до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии "24 Каналу".

"Путин делает ставку на заморозку военных действий с приходом на пост президента США Дональда Трампа. Сейчас пытается делать все, что возможно до сих пор. Для него во время заморозки пребывание украинских войск на Курщине будет похоже на смерть", — считает Свитан.

По словам эксперта, армия РФ активизировала штурмы на Курском направлении. Впрочем, выдавить ВСУ так и не смогли. Россияне пытаются продвинуться дальше, но при этом их потери доходят до рекордных показателей. Свитан прогнозирует, что украинские военные будут успешно пользоваться этим намерением РФ и уничтожать россиян во время их отчаянных штурмов.

Сейчас благодаря средствам поражения до 40 километров ВСУ удается поражать львиную долю врага еще до непосредственного вступления в бои:

"Ежедневно Генштаб сообщает о 2000 убитых россиянах, вот примерно половина из них минусируется на Курском направлении", — добавил Роман Свитан.

Напомним, аналитики ISW в новом отчете сообщили, что армия РФ продвигается дальше в рамках украинского выступления в Курской области. В частности, в Глушковском районе.

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