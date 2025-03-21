"Фюрер" Путин не желает завершать войну: эксперт ошарашил заявлением

Эксперт считает, что в ближайшие месяцы из этого тупика выхода не будет.

Российский президент-диктатор Владимир Путин сейчас просто тянет время. "Фюрер" не хочет завершать начатую в Украине войну.

Такое мнение высказал эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в эфире " КИЕВ24 ".

"Путин тянет время. Он пытается дождаться момента, когда, возможно, карты пересложатся для него лучше. Иллюзия, что Путин готов прямо сейчас завершить войну на каких-то компромиссных условиях, существует только в голове определенных мечтателей, в частности, Дональда Трампа", — считает он.

По словам эксперта, пока он не видит перспективы, "чтобы мы (условно завтра) начали вести реальные переговоры". Чтобы выйти из этого угла, должно быть два условия, считает Богданов

Или Путин поймет, что РФ войну продолжить уже не может. Между тем Украина, например, не можем уже наступать и отвоевывать территории. Тогда обе стороны готовы к переговорам. тин затягивает время. Мне не кажется это реальными переговорами. Не готова Россия сегодня войну заканчивать", — отмечает Богданов.

Эксперт считает, что в ближайшие месяцы из этого тупика выхода не будет.

Напомним, в Госдепартаменте США сделали серьезное заявление о полном прекращении огня в Украине. В Вашингтоне считают, что Украина и Россия "находятся на расстоянии шага" от этого.

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