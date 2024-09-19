"Фюрер" Путин пригрозил Западу войной: в США отреагировали

Угрозы российского "фюрера" Владимира Путина из-за возможного разрешения Украине бить по РФ дальнобойным западным оружием не смогут хоть как-то повлиять на решения союзников.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Фариду Закарии.

"Я не могу читать его мысли. Моя точка зрения на то, что он сказал и вчера, и много раз раньше, такова. Президент Байден и наша администрация отказались от того, что угрозы России могут парализовать наши решения. Мы очевидно поставляем огромное количество оружия в Украину и будем продолжать это делать, несмотря на российские угрозы", — заявил американский политик.

По его словам, в Белом доме не говорят, что Россия не представляет вообще никакой угрозы, поскольку видят, как Москва пытается нанести вред странам НАТО.

"Нас не парализует то, что они говорят. Мы смотрим, что делает и что говорит Россия. Соответственно мы выстраиваем собственные решения и делаем это в координации со своими партнерами и Украиной. Но мы не намерены прислушиваться к каким-либо конкретным заявлениям [Москвы] как к библейским наставлениям", — подчеркнул Джейк Салливан.

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин пригрозил Великобритании и Соединенным Штатам Америки тем, что они будут "воевать" с Россией, если позволят Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по целям в его стране.

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