G20 согласовала декларацию, в которой осудили войну России против Украины

В то же время в декларации указано об "различии взглядов по ситуации и санкциям".

Страны-члены G20 согласовали совместное заявление, в котором осудили войну России против Украины и упомянули резолюцию Генассамблеи ООН с призывом РФ вывести войска из соседнего государства.

Об этом сообщает Reuters.

По данным трех дипломатических источников, декларацию согласовали все страны-участницы "Большой двадцатки". Участник немецкой делегации сообщил, что появившийся в СМИ еще 15 ноября текст проекта резолюции остался без изменений.

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Согласно тексту документа, "большинство стран-членов решительно осуждают войну в Украине и подчеркивают, что она вызывает огромные страдания и усугубляет существующие проблемы в глобальной экономике".

В то же время в декларации указано о "различии взглядов по ситуации и санкциям".

В заявлении также говорится о необходимости соблюдения международного права и неприемлемости применения ядерного оружия.

Кроме того, члены G20 приветствуют продолжение работы "зернового коридора" через Черное море.

Заметим, что принятие совместной декларации стран "Группы двадцати" долгое время было под вопросом из-за существенных отличий позиций по войне РФ против Украины. В частности – потому, что Россия тоже входит в G20.

Напомним, во время саммита "Большой двадцатки" на Бали 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский предложил условия мира. В список вошли энергетическая, радиационная, ядерная и продовольственная безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания войны.

В тот же день после массированной ракетной атаки со стороны РФ по Украине глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал лидеров G20 дать "принципиальную реакцию" на преступные действия страны-агрессора.

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