G7 готова дать Украине лицензии на производство ракет: что решили лидеры саммита

G7 / © Associated Press

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Лидеры стран G7 по итогам саммита во французском Эвиане обнародовали совместное заявление по ключевым геополитическим вопросам, в котором отдельный блок посвятили поддержке Украины.

В документе отмечается, что страны Большой семерки договорились увеличить поставки Украине систем противовоздушной обороны, дополнительных средств перехвата воздушных целей, а также дальнобойных способностей для защиты от российских атак.

Отдельно G7 заявила о готовности рассмотреть распространение в Украине механизма лицензирования, который позволит нарастить собственное военное производство. Речь идет о возможности локального производства ракет-перехватчиков и других оборонных систем, что может существенно усилить украинский оборонно-промышленный комплекс.

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Также участники саммита согласились усилить давление на российскую экономику, в том числе из-за новых санкций против энергетического сектора РФ. Лидеры подчеркнули, что продолжат поддерживать энергетическую устойчивость Украины в преддверии следующего зимнего периода.

Ранее президент Владимир Зеленский неоднократно призывал партнеров ускорить передачу систем ПВО и разрешить Украине масштабировать собственное производство современного вооружения для защиты от российских баллистических атак.

Напомним, после встречи с Трампом Зеленский заявил, что Россия должна осознать неизбежность ответственности за войну. Он подчеркнул, что давление на РФ нужно усиливать, чтобы вынудить ее прекратить агрессию. По словам президента, Украина рассчитывает на четкую позицию партнеров и дальнейшую поддержку в противодействии России.

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