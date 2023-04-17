G7 хочет доказать Путину, что он не достигнет своих целей в Украине.

В этом заверила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, участвующая во встрече глав МИД «Большой Семерки».
Об этом пишет Укринформ.
Как кризисная команда в длительной миссии, G7 в прошлом году противопоставляла российской агрессии напротив один барьер за другим: зимней помощью для людей в Украине, антироссийскими санкциями и ограничением цен на нефть. При нашей поддержке Украина выстояла против российской энергетической войны и зимнего наступления», – добавила Бербок.
В ходе встречи в Японии представители G7 подтвердят и усилят свои обязательства.
«Пока речь идет о том, чтобы показать Путину нашу решимость относительно того, что он не достигнет своих целей также из-за истощения и усталости», — сказала дипломат.
Также она напомнила, что в G7 работают над решениями долговых кризисов многих стран, настойчиво пытаются не допустить глобального голода, борются с величайшим риском безопасности века — климатическим кризисом.
«Как G7 мы сильны вместе, потому что мы точно знаем, за что мы стоим: за международный порядок, в котором верховенство права и международное право имеют приоритет перед правом более сильного. За экономические отношения, которые базируются не на зависимости, а на справедливости и общих правилах конкуренции», — резюмировала Бербок.
Напомним, что Бербок убеждена, что Европа должна наладить поставки боеприпасов в Украину и их производство.
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