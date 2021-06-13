Украине необходимы сильные институты, базирующиеся на основе верховенства права
Украина занимает важное место в обсуждениях на встречах лидеров стран "Большой семерки" (G7 - ред).
Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в сервисе микроблогов Twitter.
"Украина занимает важное место в нашей повестке. G7 поддерживает территориальную целостность Украины и готова помочь ее реформаторским усилиям. Украине необходимы сильные институты, базирующиеся на основе верховенства права", — написала она в соцсети.
Ранее сообщалось, что лидеры G7 примут декларацию по борьбе с новыми пандемиями. Текст декларации будет опубликован в заключительный день саммита.
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