G7 предупредила Россию о последствиях нападения на Украину

Политики призывали Россию к деэскалации.

Главы МИД стран "Большой семерки" пообещали, что России будет "дорого стоить" вторжение на украинскую территорию. Они призвали Москву к деэскалации у границ Украины.

Об этом сообщает gov.uk.

Также читайте Поддерживают ли ЕС и США идею прямых переговоров Зеленского с Путиным: разъяснение президента Украины

В частности, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что по итогам двухдневной встречи G7 в Ливерпуле государства-члены "Большой семерки" направили четкий сигнал президенту РФ Владимиру Путину. "Мы ясно дали понять, что любое нападение России на Украину будет иметь огромные последствия и будет дорого стоить", — сказала она.

В совместном заявлении по итогам встречи главы внешнеполитических ведомств G7 единогласно осуждают наращивание Россией военного могущества у границ Украины и призывают Москву к деэскалации.

"У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену", — говорится в документе.

Главы МИД G7 призывают Россию к "деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдению ее международных обязательств по обеспечению транспарентности военной деятельности".

Новости мира: несмотря на разговор Байдена и Путина, количество российских войск на границе не уменьшилось

Напомним, во время разговора Путин заверил Байдена, что Россия не будет усиливать эскалацию в отношении Украины.

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, длившийся около полутора часа. Ключевым был вопрос безопасности в оборонно-военной и энергетической сферах.

Читайте также: