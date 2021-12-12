G7 предупредила Россию о последствиях нападения на Украину

Политики призывали Россию к деэскалации.
Главы МИД стран "Большой семерки" пообещали, что России будет "дорого стоить" вторжение на украинскую территорию. Они призвали Москву к деэскалации у границ Украины.
Об этом сообщает gov.uk.
В частности, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что по итогам двухдневной встречи G7 в Ливерпуле государства-члены "Большой семерки" направили четкий сигнал президенту РФ Владимиру Путину. "Мы ясно дали понять, что любое нападение России на Украину будет иметь огромные последствия и будет дорого стоить", — сказала она.
В совместном заявлении по итогам встречи главы внешнеполитических ведомств G7 единогласно осуждают наращивание Россией военного могущества у границ Украины и призывают Москву к деэскалации.
"У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену", — говорится в документе.
Главы МИД G7 призывают Россию к "деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдению ее международных обязательств по обеспечению транспарентности военной деятельности".
Напомним, во время разговора Путин заверил Байдена, что Россия не будет усиливать эскалацию в отношении Украины.
Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, длившийся около полутора часа. Ключевым был вопрос безопасности в оборонно-военной и энергетической сферах.
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