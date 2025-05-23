G7: российские активы останутся замороженными до завершения агрессии и компенсации Украине

Большая семерка / © Associated Press

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В ходе саммита G7 в Банфе, Канада, министры финансов и руководители центральных банков стран "Большой семерки" подтвердили, что российские суверенные активы будут оставаться замороженными до прекращения агрессии против Украины и полного возмещения нанесенного ущерба.

Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам завершившегося в Канаде саммита министров финансов стран G7.

Общая сумма замороженных российских активов в странах G7 и ЕС оценивается примерно в $300 миллиардов. Эти средства используются для финансирования помощи Украине, в частности, через программу "Extraordinary Revenue Acceleration" (ERA), которая предусматривает предоставление $50 миллиардов в виде ссуд, которые будут погашены за счет доходов от замороженных активов.

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Министры также предупредили о возможном ужесточении санкций против России, включая снижение ценового потолка на нефть, если Москва не прекратит войну. Страны, поддерживающие Россию в войне, будут исключены из участия в восстановлении Украины.

Это решение G7 подчеркивает единство западных стран в поддержке Украины и намерение заставить Россию отвечать за свои действия.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что было бы лучше, если бы Россию не исключали из "Большой восьмерки" — группы стран мира, в большей степени влияющих на развитие мировой экономики и политики.