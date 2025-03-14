G7 ужесточит санкции против РФ, если Кремль откажется от прекращения огня

Россию призвали согласиться на прекращение огня на равных условиях и полностью его соблюдать.

Страны "Большой семерки" подчеркнули необходимость надежных гарантий безопасности, которые обеспечат прекращение огня между Украиной и Россией. G7 предупреждает Москву о необходимости последовать примеру Киева и договориться о прекращении огня, иначе против России будут введены дополнительные санкции.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект заявления стран G7, составленный в пятницу, 14 марта, после встречи их министров иностранных дел в Канаде.

"Члены G7 призвали Россию сделать ответный шаг – согласиться на прекращение огня на равных условиях и полностью его соблюдать", — говорится в документе.

В состав "Большой семерки" входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США. Во встрече министров иностранных дел стран G7 в Канаде также приняла участие глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас.

Участники встречи подчеркнули, что любое прекращение огня должно неукоснительно соблюдаться. Поэтому нужны меры безопасности, которые гарантировали бы, что Украина сможет защищаться и сдерживать любую агрессию в случае нового нападения.

Напомним, администрация Трампа ужесточает санкции против российского нефтяного, газового и банковского секторов.

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