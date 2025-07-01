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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Галущенко обсудил с министром энергетики США совместные проекты по атомной энергетике и поставкам LNG

Министр энергетики Герман Галущенко обсудил с министром энергетики США Крисом Райтом внедрение американских технологий в развитие атомной энергетики и альтернативные маршруты поставки природного газа.

Галущенко обсудил с министром энергетики США совместные проекты по атомной энергетике и поставкам LNG

© Офис президента Украины

Об этом говорится в сообщении Минэнерго по результатам онлайн-встречи.

«Мы благодарим США за поддержку энергетики Украины. Первая газовая турбина, которую мы получили, была из Соединенных Штатов. Это была очень важная поддержка, которая помогла нашим людям обеспечить себя самым необходимым при вынужденном отключении электроэнергии из-за российских обстрелов. Но сегодня должны говорить о дальнейшем будущем сотрудничестве. Ведь мы способны совместно реализовать многие важные проекты в глобальном контексте, не только в двусторонних отношениях», - цитирует пресс-служба слова Галущенко.

Глава Минэнерго проинформировал американского коллегу о состоянии энергосистемы и последствиях атак россиян на инфраструктуру топливно-энергетического комплекса. Также обсудили подготовку к следующему отопительному сезону и обеспечение энергетическими ресурсами для его стабильного прохождения.

Акцентировалось на перспективах развития украинско-американского сотрудничества в атомной отрасли, в частности, внедрении ведущих американских технологий для развития генерации украинских АЭС и развития технологий малых реакторов.

Также министры особо обсудили вопросы оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Команды Министерств договорились о дальнейшем обсуждении шагов сотрудничества, в частности, в рамках Ukraine Recovery Conference, которое состоится в Риме уже 10-11 июля.

Дата публикации
Количество просмотров
230
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