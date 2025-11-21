Галущенко пришел на допрос к НАБУ — СМИ

Герман Галущенко / © .facebook.com/Герман Галущенко

Реклама

Экс-министр Герман Галущенко прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом в пятницу, 21 ноября, пишет Bihus.info со ссылкой на источники.

Журналисты отмечают, что экс-министра сопровождают адвокаты.

Реклама

Напомним, 10 и 11 ноября НАБУ обнародовало четыре части аудиозаписей прослушивания и сообщило о масштабной операции «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики. НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в «Энергоатоме».

На пленках НАБУ также фигурирует Герман Галущенко. У него в рамках дела проходили обыски 12 ноября он был отстранен от должности министра юстиции.

Германа Галущенко отправили в отставку 19 ноября. На заседание Верховной Рады, где рассматривали его увольнение, министр не пришел.