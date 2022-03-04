Галущенко: угроза обстрелов украинских АЭС превышает опасность любой ядерной ракеты

Мировое сообщество должно действовать немедленно, ведь ожидания принятия соответствующего решения могут иметь катастрофические последствия.

Угроза обстрелов украинских атомных электростанций российскими войсками превышает угрозу удара любой ядерной ракетой.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телеканала "Рада", пишет Укринформ.

"Вопрос не в том, какая страна выпустит ядерную ракету. Вопрос в том, что (в Украине – ред.) 15 энергоблоков. И, например, на Запорожской станции есть хранилище ядерного топлива. Это угроза, превышающая любые ракеты", – сказал министр.

По его словам, мировое сообщество должно действовать немедленно, ведь ожидания принятия соответствующего решения могут иметь катастрофические последствия.

Галущенко отметил, что Украина неоднократно предупреждала МАГАТЭ о потенциальной угрозе, а также напомнил, что Россия является членом этой организации и должна выполнять любое решение.

Напомним, российские захватчики, захватившие ЧАЭС, испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения.