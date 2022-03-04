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Галущенко: угроза обстрелов украинских АЭС превышает опасность любой ядерной ракеты

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Галущенко: угроза обстрелов украинских АЭС превышает опасность любой ядерной ракеты

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Мировое сообщество должно действовать немедленно, ведь ожидания принятия соответствующего решения могут иметь катастрофические последствия.

Угроза обстрелов украинских атомных электростанций российскими войсками превышает угрозу удара любой ядерной ракетой.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телеканала "Рада", пишет Укринформ.

"Вопрос не в том, какая страна выпустит ядерную ракету. Вопрос в том, что (в Украине – ред.) 15 энергоблоков. И, например, на Запорожской станции есть хранилище ядерного топлива. Это угроза, превышающая любые ракеты", – сказал министр.

По его словам, мировое сообщество должно действовать немедленно, ведь ожидания принятия соответствующего решения могут иметь катастрофические последствия.

Галущенко отметил, что Украина неоднократно предупреждала МАГАТЭ о потенциальной угрозе, а также напомнил, что Россия является членом этой организации и должна выполнять любое решение.

Напомним, российские захватчики, захватившие ЧАЭС, испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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