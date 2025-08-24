- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 272
- Время на прочтение
- 1 мин
Гарантии безопасности для Украины: что обсудили Кит Келлог и Юлия Свириденко
Стороны обсудили военные и политические гарантии безопасности, а также вопросы незаконной добычи ресурсов на оккупированных территориях.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу в Киеве со специальным посланником США по Украине и России Китом Келлогом. Стороны обсудили вопросы гарантий безопасности Украины.
Об этом сообщает Sky News.
"Речь идет не только о военной составляющей, но и о политической стабильности и экономическом потенциале", - отметила Свириденко.
Отдельным блоком переговоров стал вопрос критически важных полезных ископаемых и промышленных активов, которые Россия пытается незаконно эксплуатировать на временно оккупированных территориях. Премьер подчеркнула, что любые попытки легализовать добычу и торговлю этими ресурсами недопустимы.
Напомним, 24 августа спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с руководством Украины.