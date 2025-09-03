Гарантии безопасности для Украины: что стоит за заявлением Макрона о "готовности Европы"

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 3 сентября, встретил в Париже президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего на переговоры с Коалицией желающих. В своем вступительном слове Макрон заявил, что, основываясь на подготовительной работе военных, Европа «готова предоставить гарантии безопасности Украине и украинцам», как только будет достигнуто мирное соглашение.

Об этом пишет The Guardian.

Заявление президента Макрона является важным сигналом для Украины и международного сообщества, поскольку оно подчеркивает единство европейских стран в стремлении обеспечить длительный мир и безопасность в регионе. Макрон не уточнил, о каких именно гарантиях безопасности идет речь, но они имеют целью предотвратить любую агрессию против Украины в будущем и обеспечить стабильность в стране.

"Сейчас вопрос состоит в том, чтобы определить искренность России и ее последовательных обязательств по мирным переговорам, данным США", - подчеркнул Макрон.

По информации двух дипломатических источников, специальный представитель президента США Стив Виткофф также прибыл в Париж накануне завтрашней встречи «Коалиции желающих». Это может свидетельствовать о координации усилий между Соединенными Штатами и Европой по мирному урегулированию.

Заявление Макрона о готовности Европы является важным шагом в этом направлении. Однако, как подчеркнул Макрон, успех мирного урегулирования в значительной степени зависит от готовности России к искренним переговорам и выполнению достигнутых договоренностей.

Присутствие американского посланника на встрече в Париже, хотя и не подтверждено официально, может свидетельствовать о том, что США также вовлечены в этот процесс и стремятся координировать свои действия с европейскими союзниками.

Это может быть сигналом для Кремля о том, что Запад единственный в своей поддержке Украины и готов к решительным действиям, если Россия не продемонстрирует готовность к серьезным мирным переговорам.

Напомним, визит президента Зеленского в Париж является частью его дипломатических усилий, направленных на укрепление международной поддержки и продвижение украинской «формулы мира». В ходе встречи с Макроном одной из тем обсуждения будет ситуация на поле боя.