Гарантии безопасности для Украины: что требует Зеленский от союзников

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников быстро начать переговоры по гарантиям безопасности для Украины на уровне лидеров.

Об этом пишет Reuters.

«Киев прилагает дипломатические усилия, чтобы попытаться прекратить продолжающуюся уже четвертый год войну России и обеспечить критически важные обязательства от своих партнеров по отражению любого будущего вторжения. Президент Украины заявил, что ожидает продолжения переговоров с европейскими лидерами на следующей неделе по обязательствам, „подобным обязательствам НАТО“, по защите Украины», — отмечает медиа.

Реклама

Зеленский выступил незадолго до того, как глава ОП Андрей Ермак встретился со специальным посланником США Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке, чтобы обсудить необходимость усиления давления на Москву.

Украинские чиновники говорят, что Россия, которая продолжает атаковать города ракетами и беспилотниками и продолжает боевое наступление, не заинтересована в поисках мира.

«Дипломатические усилия по прекращению полномасштабного вторжения России пока мало принесли результаты, даже после того, как Трамп отдельно встретился с российским и украинским лидерами в начале этого месяца», — отметило издание.

Напомним, 29 августа в Нью-Йорке глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом по выполнению всех договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите.

Реклама

Впоследствии Ермак сообщил о деталях переговоров.