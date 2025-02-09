Советник Трампа сделал заявление о будущих гарантиях безопасности для Украины

На этой неделе представители американского руководства, в частности, госсекретарь, министр обороны, вице-президент и специальный посланник в Европе, проведут обсуждение о возможных путях завершения войны России против Украины.

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью NBC, Вашингтон хочет привлечь все стороны к переговорному процессу.

"Президент Трамп собирается покончить с этой войной. Нам нужно привлечь все стороны за стол переговоров и найти решение", — отметил Волтц.

В то же время, он подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности Украины должен стать ответственностью Европы.

"Основной принцип здесь состоит в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт. И тогда, с точки зрения гарантий безопасности, это будет полностью на европейцах", – подчеркнул он.

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Также Волтц отметил, что Трамп планирует вынести на обсуждение будущее американской помощи Украине, в частности, вопрос компенсации затрат через сотрудничество в сфере природных ресурсов и энергетики.

Напомним, спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог дописал на Х, что также приедет на конференцию, где будет говорить с союзниками Америки об окончании "кровопролитной и дорогостоящей войны в Украине".