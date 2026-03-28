Гарантии безопасности для Украины должны включать передачу ей ядерного оружия — Зеленский
В случае отсутствия четких решений безопасности Запада, Украине могут потребоваться альтернативные гарантии, в частности ядерное сдерживание.
Президент Владимир Зеленский заявил, что западные гарантии безопасности для Украины должны быть достаточно мощными и могут включать в себя передачу ядерного оружия.
Об этом он сказал в интервью Le Monde.
«Все говорят, что Украина не выиграет в этой войне, потому что РФ — ядерное государство. Так скажите мне, как вы считаете, какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Ну, тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: „Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие“. Но пока никто вопрос не поднимал», — заявил он.
По мнению президента, Европе необходимо мобилизоваться, ведь война на Ближнем Востоке отвлекает международное внимание Украины.
«Мы не хотим, чтобы наша территория снова была оккупирована. Донбасс — это наши оборонные линии и укрепления, которые строились годами. Если мы оставим эти районы, это откроет путь к скорейшей оккупации», — подчеркнул Зеленский.
Он также прокомментировал предложения по гарантиям безопасности со стороны США.
«США говорят: „Выйдите из Донбасса, а мы дадим гарантии безопасности“. Но наши фортификации и есть гарантии безопасности. Мы не можем обменять реальные гарантии, созданные нашей армией, на другие обещания», — подчеркнул президент.
По словам Зеленского, он больше не хочет публично говорить о своем видении победы Украины.
«Но мы должны сохранить независимость, свободу выбора и наше государство. Это и будет основой справедливого мира», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что Украина сталкивается с серьезными трудностями в привлечении новых спонсоров среди членов НАТО для оплаты американского оружия и техники.
Мы ранее информировали, что бывший спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог раскритиковал современную структуру НАТО, предложив создать новый альянс безопасности с Польшей, Украиной, Германией и еще несколькими союзниками.