Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что западные гарантии безопасности для Украины должны быть достаточно мощными и могут включать в себя передачу ядерного оружия.

Об этом он сказал в интервью Le Monde.

«Все говорят, что Украина не выиграет в этой войне, потому что РФ — ядерное государство. Так скажите мне, как вы считаете, какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Ну, тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: „Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие“. Но пока никто вопрос не поднимал», — заявил он.

По мнению президента, Европе необходимо мобилизоваться, ведь война на Ближнем Востоке отвлекает международное внимание Украины.

«Мы не хотим, чтобы наша территория снова была оккупирована. Донбасс — это наши оборонные линии и укрепления, которые строились годами. Если мы оставим эти районы, это откроет путь к скорейшей оккупации», — подчеркнул Зеленский.

Он также прокомментировал предложения по гарантиям безопасности со стороны США.

«США говорят: „Выйдите из Донбасса, а мы дадим гарантии безопасности“. Но наши фортификации и есть гарантии безопасности. Мы не можем обменять реальные гарантии, созданные нашей армией, на другие обещания», — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, он больше не хочет публично говорить о своем видении победы Украины.

«Но мы должны сохранить независимость, свободу выбора и наше государство. Это и будет основой справедливого мира», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Украина сталкивается с серьезными трудностями в привлечении новых спонсоров среди членов НАТО для оплаты американского оружия и техники.

Мы ранее информировали, что бывший спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог раскритиковал современную структуру НАТО, предложив создать новый альянс безопасности с Польшей, Украиной, Германией и еще несколькими союзниками.