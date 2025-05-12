Гарантии безопасности для Украины: Ермак рассказал, какими они могут быть

Андрей Ермак / © Getty Images

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Гарантии безопасности будут предотвращать любую агрессию Украины в будущем. Работа в этом вопросе продолжается.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина.

«Работа по гарантиям безопасности весь этот период не прекращалась. Сегодня уже вырисовывается система. Вот, например, Украина получила статус у JEF, то есть в Объединенном экспедиционном корпусе 10 североевропейских стран. У нас есть „коалиция решительных“. Американская сторона уже не раз публично заявляла о том, что готова к определенным вариантам гарантий безопасности. Сегодня много вариантов лежит на столе», — сказал он.

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Ермак объяснил, что «сегодня не та ситуация, когда „гарантия безопасности“ было просто словосочетанием, и никто не понимал, что это такое.

«Еще раз, с нашей позицией все понятно, с нашими партнерами понятно. Не все ясно с позицией России. Мы точно не нуждаемся в гарантиях безопасности от России. Поэтому они нам в принципе для обсуждения не нужны», — добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить новую модель гарантий безопасности от США по израильскому образцу с бекстопом американцев и патрулированием неба и моря.

По его мнению, именно американская поддержка должна стать основой для действенной защиты Украины, даже если количество иностранных военных будет ограничено.

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