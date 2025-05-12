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Гарантии безопасности для Украины: Ермак рассказал, какими они могут быть
Руководитель Офиса президента подчеркнул, что американские партнеры понимают, что нужно Украине. Кроме того, рассматриваются варианты гарантий безопасности с участием разных стран.
Гарантии безопасности будут предотвращать любую агрессию Украины в будущем. Работа в этом вопросе продолжается.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина.
«Работа по гарантиям безопасности весь этот период не прекращалась. Сегодня уже вырисовывается система. Вот, например, Украина получила статус у JEF, то есть в Объединенном экспедиционном корпусе 10 североевропейских стран. У нас есть „коалиция решительных“. Американская сторона уже не раз публично заявляла о том, что готова к определенным вариантам гарантий безопасности. Сегодня много вариантов лежит на столе», — сказал он.
Ермак объяснил, что «сегодня не та ситуация, когда „гарантия безопасности“ было просто словосочетанием, и никто не понимал, что это такое.
«Еще раз, с нашей позицией все понятно, с нашими партнерами понятно. Не все ясно с позицией России. Мы точно не нуждаемся в гарантиях безопасности от России. Поэтому они нам в принципе для обсуждения не нужны», — добавил он.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить новую модель гарантий безопасности от США по израильскому образцу с бекстопом американцев и патрулированием неба и моря.
По его мнению, именно американская поддержка должна стать основой для действенной защиты Украины, даже если количество иностранных военных будет ограничено.