Гарантии безопасности для Украины: Франция заявила о готовности к соглашению

Франция готова согласовать с Украиной договоры о предоставлении ей гарантий безопасности, которые помогут государству защитить себя в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщили в МИДе Франции.

Издание WSJ отмечает – пока не принято решение о членстве Украины в НАТО, страны Запада обсуждают гарантии безопасности для Киева. Роль таких гарантов безопасности могут сыграть США, Франция, Германия и Великобритания.

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У французского МИДа поинтересовались, существует ли такой план по гарантиям безопасности для Украины, о каких именно гарантиях идет речь, и возможно ли введение плана до завершения войны.

"Франция вместе со своими партнерами продолжает размышлять над тем, как лучше поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и во всех сферах", – ответили в МИД страны.

Там добавили, что Франция готова согласовать с Украиной соглашения, направленные на предоставление ей гарантий безопасности, которые помогут защититься в долгосрочной перспективе и предотвратить возможные агрессии в будущем. Это отмечено в декларации 36-го франко-британского саммита.

Напомним, в феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал мир предоставить государству гарантии безопасности до тех пор, пока оно не вступит в НАТО. Глава государства информировал, что гарантии безопасности обсуждаются со странами-членами ЕС, Британией и США.

На полях саммита G7 в Хиросиме 21 мая Зеленский отметил принцип превентивной безопасности: "Наши предложения по пакету гарантий безопасности для Украины – когда они заработают – станут миротворческим фактором. И не только для нас".

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