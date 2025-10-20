Гарантии безопасности для Украины и России: Reuters узнало о новой идее Трампа

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября намекнул на возможность предоставления «гарантий безопасности» не только Киеву, но и Москве.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, во время переговоров Трамп отказался передать Украине ракеты «Томагавк», но размышлял над вариантом «гарантий безопасности» для обеих сторон, что, по словам источников, вызвало удивление украинской делегации.

После встречи с украинским лидером глава Белого дома публично призвал к прекращению огня на текущих линиях фронта, и Зеленский поддержал эту позицию в комментариях журналистам. Один из источников отметил, что президент США выдвинул эту идею после того, как украинский заявил, что не уступит Москве никакой территории.

«Встреча закончилась решением (Трампа) заключить соглашение там, где мы есть, на линии разграничения», — сказал третий источник.

Свою позицию Трамп подтвердил и во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

«Мы считаем, что они должны просто остановиться на тех линиях, где они есть, на линиях фронта. Остальное очень трудно обсуждать», — сказал он.

По данным Reuters, в последнее время появились сигналы, что Трамп частично отходит от идеи принудить Киев и Москву к мирному соглашению, вместо этого демонстрируя большую поддержку Украине. Впрочем, встреча 17 октября, по мнению источников, свидетельствует, что глава Белого дома может снова настаивать на быстром заключении договоренности, даже если ее условия будут невыгодными для Киева.

Американские чиновники уже не раз поднимали тему возможного территориального обмена между Украиной и Россией — идеи, которую Трамп поддерживал в начале года. Источники сообщили, что во время встречи президент подчеркнул важность скорейшего заключения соглашения.

«Это было довольно плохо. Месседж был таким: „Ваша страна замерзнет, и ваша страна будет уничтожена“, если Украина не заключит соглашение с Россией», — сказал один из источников о переговорах.

Другой источник опроверг, что Трамп буквально сказал, что Украина будет «уничтожена», однако оба собеседника подтвердили, что он несколько раз использовал нецензурную лексику.

Как отмечают источники, на позицию Трампа мог повлиять его разговор накануне с президентом России Владимиром Путиным. По информации The Washington Post, глава Кремля предложил территориальный обмен: передача России Донецкой и Луганской областей в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской.

Один из источников сообщил, что именно такое предложение американская сторона озвучила Зеленскому на встрече.

Украинские представители, по словам источников, считают эти территории стратегически важными и убеждены, что их потеря сделает остальную часть страны значительно более уязвимой к новым атакам.

Отказ от западных частей Донецкой и Луганской областей, по словам собеседника Reuters, был бы равнозначен «самоубийству».

Также, по данным источников, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф был одним из тех, кто активнее всего настаивал, чтобы Украина согласилась на российское предложение.

Уиткофф аргументировал это тем, что в Донецке и Луганске «проживает значительное количество русскоязычного населения», — отметил один из источников, напоминая, что он ранее уже высказывал эту позицию публично.

Напомним, Трамп отрицал, что обсуждал с Зеленским передачу Донбасса России. Позиция Штатов заключается в том, что стороны должны остаться на текущих линиях фронта, поскольку любые попытки раздела территории только «ухудшат ситуацию». Глава Белого дома считает, что конфликтный регион должен остаться в нынешнем состоянии, а договариваться о чем-то другом можно будет позже.