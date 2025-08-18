Гарантии безопасности для Украины: каковы четыре возможных сценария от США

США готовятся предоставить гарантии безопасности Украине / © Reuters

В основе любого будущего постоянного мирного соглашения между Украиной и Россией будет лежать определенная форма гарантий безопасности, обсуждаемых в Белом доме во время встречи с европейскими лидерами 18 августа.

Об этом пишет корреспондент BBC Фрэнк Гарднер.

«До сих пор США неохотно брали на себя такие обязательства, оставляя это по усмотрению Великобритании и Франции с их так называемой „коалицией желающих“. Однако комментарии из Белого дома свидетельствуют о том, что, возможно, теперь США готовы помочь», — отмечает аналитик.

Итак, если США предоставят гарантии безопасности Украине, что это может быть?

«В общем, есть четыре возможных сценария», — высказывает свое мнение аналитик.

Войска на земле. «Этот вариант считается наименее вероятным. Дональд Трамп рассматривает эту войну как проблему Европы, что, по его мнению, „никогда бы не произошло, будь он у власти“. Если бы он выделил наземные войска, даже в роли миротворцев, для конфликта, который ему вообще не нравится, потребовался бы значительный разворот в политике», — считает Гарднер. Патрулирование в воздухе и море. Это более вероятный вариант, говорит Гарднер. Ведь ВВС США уже выполняют наблюдательные полеты над Черным морем и в других местах для мониторинга этой войны. Однако, по мнению корреспондента, существует огромная разница между бесконфликтным разведывательным полетом или морским патрулированием и патрулированием, готовым вступить в вооруженное столкновение с ядерным государством, таким как Россия. Разведка. Спутниковые и аэроразведочные данные США оказались жизненно важными для помощи Украине в сдерживании наступления русских войск. В случае мирного соглашения, согласованного всеми сторонами, это та сфера, где США, вероятно, с готовностью окажут помощь. Логистика. Независимо от того, какую форму в конце концов приобретет «поддержка» под руководством Великобритании и Франции в случае мирного соглашения, понадобится именно помощь в логистике. «Хотя администрация Трампа намекнула, что она стремится сократить свое военное присутствие в Европе, это одна из нелетальных сфер, в которой Вашингтон, вероятно, охотно поможет», — сказал Гарднер.

Напомним, президент США Дональд Трамп 18 августа заявил, что для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ можно сперва и не прекращать огонь.

Также президент США в белом доме сказал важное о переговорах Трампа, Зеленского и Путина.