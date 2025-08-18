ТСН в социальных сетях

Гарантии безопасности для Украины: каковы четыре возможных сценария от США

Эти гарантии преследуют цель сдержать Россию от повторного нападения на Украину.

Вера Хмельницкая
США готовятся предоставить гарантии безопасности Украине / © Reuters

В основе любого будущего постоянного мирного соглашения между Украиной и Россией будет лежать определенная форма гарантий безопасности, обсуждаемых в Белом доме во время встречи с европейскими лидерами 18 августа.

Об этом пишет корреспондент BBC Фрэнк Гарднер.

«До сих пор США неохотно брали на себя такие обязательства, оставляя это по усмотрению Великобритании и Франции с их так называемой „коалицией желающих“. Однако комментарии из Белого дома свидетельствуют о том, что, возможно, теперь США готовы помочь», — отмечает аналитик.

Итак, если США предоставят гарантии безопасности Украине, что это может быть?

«В общем, есть четыре возможных сценария», — высказывает свое мнение аналитик.

  1. Войска на земле. «Этот вариант считается наименее вероятным. Дональд Трамп рассматривает эту войну как проблему Европы, что, по его мнению, „никогда бы не произошло, будь он у власти“. Если бы он выделил наземные войска, даже в роли миротворцев, для конфликта, который ему вообще не нравится, потребовался бы значительный разворот в политике», — считает Гарднер.

  2. Патрулирование в воздухе и море. Это более вероятный вариант, говорит Гарднер. Ведь ВВС США уже выполняют наблюдательные полеты над Черным морем и в других местах для мониторинга этой войны. Однако, по мнению корреспондента, существует огромная разница между бесконфликтным разведывательным полетом или морским патрулированием и патрулированием, готовым вступить в вооруженное столкновение с ядерным государством, таким как Россия.

  3. Разведка. Спутниковые и аэроразведочные данные США оказались жизненно важными для помощи Украине в сдерживании наступления русских войск. В случае мирного соглашения, согласованного всеми сторонами, это та сфера, где США, вероятно, с готовностью окажут помощь.

  4. Логистика. Независимо от того, какую форму в конце концов приобретет «поддержка» под руководством Великобритании и Франции в случае мирного соглашения, понадобится именно помощь в логистике. «Хотя администрация Трампа намекнула, что она стремится сократить свое военное присутствие в Европе, это одна из нелетальных сфер, в которой Вашингтон, вероятно, охотно поможет», — сказал Гарднер.

Напомним, президент США Дональд Трамп 18 августа заявил, что для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ можно сперва и не прекращать огонь.

Также президент США в белом доме сказал важное о переговорах Трампа, Зеленского и Путина.

