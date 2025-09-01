Гарантии безопасности для Украины: "коалиция решительных" собирается на саммит - что известно

Макрон и Стармер возглавят встречу коалиции решительных в Париже / © Associated Press

В Елисейском дворце подтвердили проведение встречи «коалиции решительных», которая состоится 4 сентября в Париже. Мероприятие пройдет в смешанном формате — часть участников прибудет лично, остальные присоединятся онлайн.

Об этом сообщили в пресс-службе президентской администрации Франции, передает «Европейская правда».

Сопредседателями заседания выступят Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Ожидается, что к переговорам присоединится президент Украины Владимир Зеленский, чтобы вместе с европейскими лидерами обсудить вопросы будущих гарантий безопасности для Украины.

Ранее Макрон отмечал, что после предварительной подготовки на уровне начальников штабов был обозначен вклад каждого государства в будущие договоренности по безопасности. Именно поэтому следующий этап — обсуждение этих решений на уровне глав государств и правительств в формате «коалиции решительных».

Накануне стало известно, что европейские лидеры соберутся во Франции для обсуждения гарантий безопасности для Украины. В частности, обсудят возможность отправки войск.

Напомним, политологи считают, что европейские страны опасаются направлять в Украину свои войска. Они нерешительны, ведь сомневаются в поддержке Украины со стороны США.