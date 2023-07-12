Гарантии безопасности для Украины: кто будет ключевым партнером Киева среди G7

ЕС и G7 заявили, что продолжат поддерживать экономическую устойчивость Украины, чтобы она могла противостоять агрессии России.

Европейский союз будет ключевым партнером по предоставлению гарантий безопасности Украине со стороны стран G7.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, говорится на странице Еврокомиссии вTwitter.

"С первого дня вторжения Европейский Союз и его партнеры из G7 стояли бок о бок с Украиной. Мы оказали храброму украинскому народу гуманитарную поддержку, значительную финансовую помощь, а также оружие и обучение. Сегодня мы берем на себя обязательства по долгосрочной безопасности и экономическому процветанию Украины в евроатлантическом сообществе", — говорится в сообщении.

Фон дер Ляйен отметила, что G7 сегодня обнародует соответствующее заявление и ЕС будет ключевым партнером в этих усилиях.

"Мы будем продолжать поддерживать экономическую устойчивость Украины, чтобы она могла противостоять агрессии России. Мы будем продолжать накладывать на Россию расходы через санкции. Мы будем продолжать привлекать Россию к ответственности за ее военные преступления. И мы будем продолжать на пути вступления Украины поддерживать ее замечательные реформаторские усилия", - подчеркнула глава Европейской комиссии.

Напомним, издание Financial Times обнародовало текст документа, согласованного на полях саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. В нем говорится о гарантиях безопасности для Украины, которые согласовали страны "Большой семерки".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности от "Большой семерки" будут важным и конкретным успехом для Украины.

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