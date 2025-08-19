ТСН в социальных сетях

Политика
611
1 мин

Гарантии безопасности для Украины: Макрон объяснил, почему это решающий фактор переговоров

Есть полная уверенность, что если заключить мирное соглашение без гарантий безопасности, Россия никогда не будет придерживаться своих слов, отметил Эманюэль Макрон.

Светлана Несчетная
Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эманюэль Макрон / © скриншот с видео

Гарантии безопасности для Украины критически важны. Поскольку без гарантий безопасности Россия не будет выполнять свои обещания и может напасть снова.

Об этом после встречи в Вашингтоне заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью NBC News.

«Мы знаем, что это (отсутствие гарантий безопасности — ред.) означает. Это было в Грузии в 2008, также это было в Крыму в 2014. Есть полная уверенность, что если заключить мирное соглашение без гарантий безопасности, Россия никогда не будет придерживаться своих слов», — подчеркнул Макрон.

Напомним, 18 августа Владимир Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Глава государства подчеркнул, что ключевым вопросом стали гарантии безопасности, являющиеся «стартом до окончания войны». Он поблагодарил США за сигнал о готовности стать частью этой системы.

По словам президента, гарантии безопасности могут быть оформлены уже в ближайшую неделю — десять дней. Одним из ключевых пунктов гарантий станет пакет американского оружия, в который войдут самолеты, системы противовоздушной обороны и другие виды вооружения.

