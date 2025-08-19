Гарантии безопасности для Украины: Макрон объяснил, почему это решающий фактор переговоров

Президент Франции Эманюэль Макрон / © скриншот с видео

Гарантии безопасности для Украины критически важны. Поскольку без гарантий безопасности Россия не будет выполнять свои обещания и может напасть снова.

Об этом после встречи в Вашингтоне заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью NBC News.

«Мы знаем, что это (отсутствие гарантий безопасности — ред.) означает. Это было в Грузии в 2008, также это было в Крыму в 2014. Есть полная уверенность, что если заключить мирное соглашение без гарантий безопасности, Россия никогда не будет придерживаться своих слов», — подчеркнул Макрон.

Напомним, 18 августа Владимир Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Глава государства подчеркнул, что ключевым вопросом стали гарантии безопасности, являющиеся «стартом до окончания войны». Он поблагодарил США за сигнал о готовности стать частью этой системы.

По словам президента, гарантии безопасности могут быть оформлены уже в ближайшую неделю — десять дней. Одним из ключевых пунктов гарантий станет пакет американского оружия, в который войдут самолеты, системы противовоздушной обороны и другие виды вооружения.