Гарантии безопасности для Украины: можно ли рассчитывать на членство в НАТО

Одним из ключевых шагов должно стать согласование существующих двусторонних соглашений по безопасности, чтобы обеспечить Украине более надежный уровень защиты.
Администрация президента США Дональда Трампа вместе с европейскими союзниками и украинскими партнерами должны создать гарантии безопасности для Украины. Однако это не будет членство в НАТО "по политическим причинам".
Такое мнение в ходе дискуссии Совета по международным отношениям "Обеспечение будущего Украины – что должны сделать Соединенные Штаты?" выразил Томас Грэхэм, почетный эксперт Совета по международным отношениям, спецпомощник президента США и старший директор по делам России в аппарате Совета нацбезопасности в 2004-2007 годах.
По мнению Грэхема, настоящая проблема, с которой сталкивается администрация США вместе с европейскими союзниками и украинскими партнерами, состоит в том, чтобы продемонстрировать президенту России Владимиру Путину, "что время не на его стороне".
"Во-первых, администрация Трампа должна работать с нашими европейскими союзниками и украинскими партнерами над разработкой общего видения того, чего мы пытаемся достичь. Какая цель? Очевидно, нам нужно продолжать поддерживать Украину. Это финансовая поддержка, гуманитарная и военная", – сказал эксперт.
Он добавил, что процесс вступления Украины в Евросоюз – очень важный способ продемонстрировать, что государство движется к евроатлантической интеграции.
Грэхем высказался и о гарантиях безопасности для Украины.
"Мы должны разработать гарантии безопасности для Украины. Это не будет НАТО по политическим причинам. У нас есть серия двусторонних соглашенийп о безопасности, которые были подписаны с Украиной, которые нужно определенным образом объединить, чтобы обеспечить нечто большее, чем есть у Украины на данный момент", – высказал мнение экс-помощник президента США.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение должно быть больше, чем просто формальные обязательства на бумаге. Украина будет настаивать на реальных гарантиях безопасности.
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