Гарантии безопасности для Украины не должны заменить членство в НАТО – премьер Британии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак соглашается с тезисом, что договоренности о гарантиях безопасности для Украины, достигнутые на саммите в Вильнюсе, не должны заменить полноценное членство в НАТО.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба премьер-министра Великобритании Риши Сунака после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе.

В сообщении отмечается, что британский премьер приветствовал отмену плана ПДЧ для вступления Украины в НАТО.

"Премьер-министр и Президент согласились с важностью договоренностей в сфере безопасности, которые будут объявлены сегодня днем на заседании G7. По словам премьер-министра, они знаменуют собой новую высокую точку в поддержке со стороны международного сообщества и предоставят Украине еще большее уровень выносливости в борьбе с российской агрессией", – говорится в сообщении.

Кроме того, оба лидера согласились, что эти договоренности не заменят членство в НАТО, и выразили надежду на скорейшее развитие новых рамок безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания объявит о новом крупном пакете финансирования для Украины, который будет включать дополнительные боеприпасы и боевые машины.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский во время подведения итогов пребывания в Вильнюсе отметил значительный успех членства в НАТО.

Читайте также: