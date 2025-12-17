Гарантии безопасности для Украины: NYP узнал о двух секретных документах

Зеленский проводит переговоры с ключевыми лидерами / © Associated Press

Соединенные Штаты и лидеры Европы разработали проекты двух документов, которые должны определить поддержку Украины после возможного достижения договоренностей о прекращении боевых действий.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Первый документ определяет основные принципы обязательств партнеров перед Украиной. Американские чиновники и европейские дипломаты отмечают, что по своей сути эти гарантии напоминают статью 5 НАТО, но формально не является ее аналогом.

Второй документ является оперативным и подробно описывает взаимодействие между ВСУ и военными структурами стран Европы и США. Там установлены механизмы реагирования на возможные нарушения перемирия и сценарии действий при новых попытках России захватить украинские территории.

Ни один из документов еще не был опубликован. По словам одного из американских чиновников, оперативный раздел «очень конкретный» и имеет много инструкций, направленных на предотвращение повторного вторжения, если оно все же состоится, и наказание России.

«Однако перспектива перемирия остается неопределенной, поскольку неизвестно, согласится ли Россия на эти условия», — отмечают журналисты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас обсуждают три документа.

«Мы обсуждаем не только двадцатипунктный мирный план, а также восстановление Украины, это экономический план для Украины, а также гарантии безопасности — это безопасность для Украины после окончания этой войны или после прекращения огня».

Он подчеркнул, что сегодня Украина стремится получить гарантию безопасности от Соединенных Штатов Америки и Европы. Это должны быть двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США по аналогии со статьей 5 НАТО и гарантии безопасности от европейских коллег, а также других стран — Канады и Японии.

Процесс мирных переговоров длится уже почти месяц со времени, когда 20 ноября стало известно о новом так называемом «мирном плане Трампа из 28 пунктов».

Документ содержал невыгодные Украине пункты, и с тех пор проходят постоянные переговоры между Украиной, европейскими партнерами, США и Россией по согласованию документа.

Главная неприемлемая для Украины вещь в плане — то, что Украину могут заставить вывести войска и отдать России территории Донецкой области, которые Москва не смогла завоевать. Киев принципиально против такой возможности.