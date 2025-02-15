Гарантии безопасности для Украины обсуждают, но окончательное решение за Трампом – Келлог

Келлог планирует провести обсуждение с европейскими союзниками, чтобы учесть их видение гарантий безопасности, прежде чем представить варианты Трампа.

В вопросе гарантий безопасности для Украины рассматриваются разные варианты, но финальное слово будет оставаться за президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог.

По его словам, он планирует провести обсуждение с европейскими союзниками, чтобы учесть их видение гарантий безопасности, прежде чем представить варианты Трампа.

"Как это будет выглядеть? Зависит от того, что я увижу. Но никто не будет исключен. Мы будем слушать. Сразу скажу. Это шутка, но вероятность того, что россияне скажут: "давайте назад Аляску" – скорее всего, этого не будет. Некоторые вещи, разумеется, не могут состояться. Надо дать нам немного простора, но я не говорю шесть месяцев или год, мы говорим дни и недели", – заявил Келлог.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что любые гарантии безопасности для Украины без США – это слабые гарантии.