Гарантии безопасности для Украины: ОП раскрыли архитектуру ключевого международного соглашения

ВСУ на фронте / © Associated Press

Украина работает над созданием комплексной системы гарантий безопасности, которая будет основываться на многостороннем рамочном соглашении. Документ предусматривает четкое распределение ролей между вооруженными силами Украины, европейскими союзниками и Соединенными Штатами.

О структуре будущих договоренностей рассказал советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.

По его словам, ключевым элементом системы безопасности остаются вооруженные силы Украины.

«Все понимают, что ВСУ — это первый уровень защиты», — подчеркнул Бевз.

Он отметил, что рамочное соглашение должно согласовать взаимодействие всех стран-гарантов. В частности, речь идет о размещении возглавляемых Европой многонациональных сил, которые могут быть вовлечены в обеспечение безопасности в воздухе, на море и на земле.

«Есть возглавляемые Европой мультинациональные силы, которые будут размещены в Украине и так или иначе задействованы для обеспечения безопасности», — пояснил представитель ОП.

Отдельную роль в этой системе, по словам Бевза, будет играть поддержка со стороны Соединенных Штатов.

«Есть американский „бэк-стоп“, оказывающий поддержку этим многонациональным силам», — сказал он.

Бевз добавил, что в настоящее время военные работают над деталями согласования так называемого military component — как в рамках уже подготовленного двустороннего договора с США, так и по гарантиям от европейских партнеров.

Напомним, европейские союзники готовятся утвердить планы гарантий безопасности после прекращения огня. В январе страны так называемой коалиции желающих во главе с Францией и Великобританией должны финализировать детали долгосрочной поддержки Киева — от возможного развертывания войск и сдерживающих механизмов до финансовой помощи и поставки вооружения. Европейские столицы также ожидают официального ответа Москвы на 20-пунктный план по завершению войны.