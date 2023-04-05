Гарантии безопасности для Украины от НАТО: Дуда озвучил планы Польши

Дуда считает, что Украина должна быть в НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда пояснил, что его государство будет просить для Украины гарантии безопасности от НАТО и дальнейшее вступление нашего государства в Североатлантический союз.

Об этом он сказал 5 апреля во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Варшаве.

"Мы пытаемся получить для Украины на предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, который будет в ближайшее время, дополнительные гарантии безопасности, которые будут укреплять милитарный потенциал Украины, чувство безопасности украинского общества, будут также очень сильной поддержкой украинских воинов в борьбе с российским захватчиком", — заявил Дуда.

Дуда подчеркнул, что Польша потребует от Альянса вступления Украины в НАТО.

"Надеемся, что такие гарантии нам удастся для Украины получить как вступление в будущее полное членство Украины в НАТО, в чем Польша все время Украину решительно поддерживает", — подчеркнул польский глава.

Напомним, президент Зеленский 5 апреля прибыл в Варшаву с официальным визитом. Основной темой разговоров будет оборона Украины, экономика, санкции, послевоенное восстановление и путь Украины в ЕС и НАТО.

Также Дуда вручил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому орден Белого Орла – старейшую и высшую награду Польши.

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