Гарантии безопасности для Украины: Румыния готова предоставить свои военные базы

Румыния может стать ключом к гарантиям безопасности Украины. Страна готова предоставить свои военные базы союзникам по НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Илие Боложан, сообщает издание Calea Europeana.

Боложан подчеркнул, что Румыния не будет направлять войска на территорию Украины, но готова предоставлять свои базы нуждам союзников, включая США.

По словам премьера, с румынских аэродромов уже ведут воздушное патрулирование, там проходят совместные учения с НАТО.

Министерство обороны страны добавило, что страна будет участвовать во всех решениях союзников по гарантиям безопасности для Украины, а ее авиационная инфраструктура является ключевым элементом восточного фланга НАТО.

Напомним, что ранее британская газета The Times сообщила, что европейские страны призывают США разместить в Румынии истребители F-35 в рамках гарантий безопасности для Украины.

Сейчас там строят самую большую авиабазу НАТО в Европе, которая должна, по замыслу союзников, сдерживать Россию.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 18 августа Владимир Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Глава государства подчеркнул, что ключевым вопросом стали гарантии безопасности, являющиеся «стартом до окончания войны». Он поблагодарил США за сигнал о готовности стать частью этой системы.

По словам президента, гарантии безопасности могут быть оформлены уже в ближайшую неделю — десять дней. Одним из ключевых пунктов гарантий станет пакет американского оружия, в который войдут самолеты, системы противовоздушной обороны и другие виды вооружения.

Союзники также рассматривают возможность обеспечения безопасности по принципу 5 статьи НАТО, но за пределами Североатлантического союза.