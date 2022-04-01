Гарантии безопасности для Украины: США и союзники вряд ли дадут Киеву то, чего он хочет — CNN

Гарантии безопасности для Украины: США и союзники вряд ли дадут Киеву то, чего он хочет — CNN

Соединенные Штаты и многие их союзники, в том числе Великобритания, не хотят ставить свои войска в прямое противостояние с российскими.

США и союзники размышляют над тем, как Запад может предоставить Украине альтернативные гарантии безопасности, если государство откажется от намерения вступить в НАТО как уступку России для прекращения войны.

Об этом сообщает CNN ссылкой на несколько знакомых c этим вопросом источников.

По информации издания, обсуждения гарантий безопасности, в которых принимают участие и украинцы, находятся на очень ранней стадии. Все потому, что американским, западным и украинским чиновникам непонятно, не являются ли переговоры с Россией о мире чем-то другим, нежели дымовым занавесом.

Однако источники издания уже отмечают, что маловероятно, что США и союзники в конце концов предложат Украине такой тип юридически обязательственной защиты, о которой она просит.

"Украинцам будет недостаточно ничего, кроме полной преданности защите Украины", – сказал один из западных чиновников.

В то же время некоторые должностные лица администрации президента США Джо Байдена признают, что другое соглашение по типу Будапештского меморандума не будет полезным.

Ряд официальных лиц из США и ЕС скептически подошли к потенциальным гарантиям безопасности для Украины. Многие утверждают, что пока преждевременно обсуждать любые непредвиденные ситуации, пока длятся украинско-российские переговоры.

А некоторые чиновники из США были удивлены заявлением Украины после переговоров в Стамбуле о том, что западные гарантии безопасности могут быть частью переговоров.

"Мы постоянно обсуждаем с украинцами способы, которыми мы можем помочь обеспечить их суверенность и безопасность. Но нет ничего конкретного по гарантиям безопасности, о которых я могу говорить сейчас", — заявила накануне директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бидингфилд.

В то же время чиновники из ЕС утверждают, что тоже ждут деталей от Украины, прежде чем делать что-либо публично.

Издание отмечает, что обязательства, подобные тем, которые предоставляет статья 5 Североатлантического договора, маловероятны. Ведь США и многие их союзники, в том числе Великобритания, не хотят ставить свои войска в прямое противостояние с российскими.

Напомним, после переговоров представителей Украины и России в Стамбуле 29 марта член украинской делегации Александр Чалый объяснил, что государство добивается от Запада гарантий безопасности как для стран НАТО.

Как в Соединенных Штатах отреагировали на переговоры в Стамбуле

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