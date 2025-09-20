Гарантии безопасности для Украины: Стубб назвал единственное условие, которое не позволит России напасть снова

Президент Финляндии Александер Стубб / © ТСН

Реклама

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что гарантии безопасности для Украины, которые сейчас обсуждаются «коалицией желающих», обязут европейские страны-участницы вступить в военный конфликт с Россией, если Москва снова нападет на Украину в будущем.

Об этом пишет The Guardian.

«Гарантии безопасности, по сути, являются фактором сдерживания. Этот сдерживающий фактор должен быть правдоподобным, а чтобы он был правдоподобным, он должен быть сильным», — заявил Стубб в интервью изданию.

Реклама

Он отметил, что гарантии вступят в силу только после предстоящего мирного соглашения между Украиной и Россией. В то же время Стубб подчеркнул, что Россия не имеет права вето по формату этих гарантий.

«Россия абсолютно не имеет права голоса в суверенных решениях независимого национального государства… Поэтому для меня вопрос не в том, согласится ли Россия или нет. Конечно, нет, но это не главное», - сказал он.

Готовность воевать и сомнения по Трампу

На встрече в Париже в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 26 стран обязались войти в состав «сил поддержки» в Украине, причем некоторые из них обязались обеспечить свое военное присутствие «на земле, на море или в воздухе».

Однако остается открытым вопрос: будут ли эти договоренности сопровождаться конкретными обязательствами? В ответ на вопрос, будут ли эти гарантии означать, что европейские страны готовы к военному столкновению с Россией в случае предстоящей агрессии, Стубб отметил, что «по определению, это и есть идея гарантий безопасности».

Реклама

Пока нет полной уверенности в том, что в большинстве европейских столиц есть политическая воля для такого рода обязательств. До сих пор политика большинства западных стран заключалась в оказании поддержки Украине, минимизируя риск прямого конфликта с Россией. Стубб считает, что любые гарантии будут бессмысленны, если их не подкрепить реальной силой.

Гарантии безопасности означают стратегическую коммуникацию. Поэтому мы не даем гарантий безопасности просто „в воздух“, а даем реальные гарантии безопасности, и Россия это знает», — подчеркнул Стубб.

Финляндия и США: дипломатия Стубба

Александер Стубб стал ключевым игроком в мирных переговорах, наладив тесные отношения с президентом США Дональдом Трампом, в частности, во время совместных партий в гольф. Благодаря этой личной связи Финляндия, население которой составляет всего 5,6 миллиона, смогла играть значительную роль в коммуникации между Трампом и европейскими лидерами.

Стубб заявил, что он и Трамп до сих пор регулярно общаются по «телефону и другим средствам». Он ожидает, что на этой неделе пройдет их двусторонняя встреча. Стубб неоднократно говорил, что Трамп начинает терять терпение по отношению к Путину, но до сих пор жесткие слова Трампа в адрес Путина не превратились в действия. Напротив, в прошлом месяце Трамп «встретил Путина» на Аляске.

Реклама

«Думаю, задача президента Финляндии – находить общий язык с президентом Соединенных Штатов, кем бы он ни был», – сказал Стубб.

«Внешняя политика всегда основывается на трех столбах. Это ценности, интересы и силы. У малых государств только ценности и интересы… но мы можем иметь влияние вместо силы. Привлечение лучше, чем отстранение, несмотря ни на что», — добавил он.

Стубб подтвердил, что для предоставления гарантиям безопасности реальной силы необходима «американская поддержка», но признал, что пока нет полного понимания того, какие именно обязательства готовы взять на себя Трамп.

Напомним, Стубб заинтриговал участием Финляндии в гарантиях безопасности для Украины. Финский лидер пока не смог сказать, каким образом страна будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности.