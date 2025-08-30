Гарантии безопасности для Украины: The Telegraph раскрывает детали

Какими будут гарантии безопасности для Украины / © ТСН.ua

Британское издание The Telegraph раскрывает, что за мирный план для Украины формируется за закрытыми дверями

По информации издания, Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками по поводу разрешения вооруженным подрядчикам помогать строить укрепления для защиты американских интересов в стране. Этот план разрабатывается как обходной путь после того, как президент США пообещал, что американские войска не будут размещены в Украине. Детальнее о частной американской армии в Украине читайте в этой статье.

Этот план обсуждается вместе с рядом других так называемых гарантий безопасности, разработанных коалицией желающих во главе с Великобританией и Францией, которые станут основой для долгосрочного мирного плана.

Окончательные детали, включающие патрулирование воздушного пространства, обучение и миссии ВМС в Черном море, могут быть объявлены уже в эти выходные.

Укрепление границ

Европейские чиновники заявили, что основной стратегией предотвращения войны в будущем является продолжение превращения пострадавших от боев вооруженных сил Украины в основную форму сдерживания.

Согласно этому плану, украинские войска будут защищать усиленную границу на передовой, как это будет договорено в любом мирном соглашении.

ВСУ планируют перевооружить и обучать по стандартам НАТО, используя существующие и новые механизмы.

К примеру, Украина могла бы продолжать покупать американские системы, такие как батареи ПВО Patriot или ракетные установки Himars, используя средства, предоставленные европейскими союзниками.

Буферная зона

Некоторые европейские страны выдвинули идею создания демилитаризованной буферной зоны для разделения украинских и российских войск после боевых действий. Ее могут патрулировать миротворцы или наблюдатели.

Владимир Зеленский, вероятно, потребует размещения европейских войск в зоне. Кремль предположил, что Китай может быть использован как гарант безопасности в переговорах по мирному соглашению.

Как сообщает Financial Times, Трамп также предложил развернуть китайские войска как миротворцы в послевоенной Украине во время своей встречи с европейскими лидерами на прошлой неделе.

Разногласия между воюющими странами означают, что этот вариант вряд ли будет согласован всеми сторонами.

Идея, которую впервые выдвинул Путин, встретила сопротивление со стороны Европы, а ранее ее отверг Зеленский из-за поддержки Пекином военных усилий России.

Европейские страны настаивают на том, что они не будут размещать своих военнослужащих на передовой между украинской и российской армиями.

Силы под руководством Европы могут быть размещены глубже в Украине, чтобы предложить третью линию обороны в случае вторжения России.

Это, главным образом, будет служить еще одним средством сдерживания, состоящим из тысяч европейских военных.

«Главная цель — продемонстрировать украинцам, что мы будем воевать с вами, если Россия снова вторгнется», — сказал один чиновник.

Десятки стран заявили своим коллегам о готовности присоединиться к развертыванию войск. К ним относятся такие страны как Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, а также страны Балтии, Северной Европы и Скандинавии.

Ранее обсуждалось развертывание около 30 000 европейских военных. Источник добавил, что эту цифру, похоже, сократили из-за нехватки ресурсов и опасений, что Путин может считать ее слишком мощной.

Миссия по патрулированию воздушного пространства

Европейские страны ведут переговоры о введении бесполетной зоны, чтобы Украина могла снова открывать коммерческие авиационные маршруты.

Черноморская оперативная группа

Согласно планам, Турция возглавит военно-морскую миссию в Черном море, направленную на обеспечение безопасности коммерческих судоходных путей в Украину и Украину.

Миссия, которую поддержат черноморские страны Болгария и Румыния, возглавит усилия по разминированию вод.

Западные обучающие миссии

Вероятнее всего, европейское развертывание состоится в форме военных инструкторов, перемещенных на новые базы в западной Украине.

Помощь в разведке

Еще одной предпосылкой для любого европейского развертывания будет предложение американской разведывательной, рекогносцировочной и наблюдательной поддержки (ISR), заявили чиновники.

Европейским странам не хватает спутниковых возможностей, необходимых для надлежащего мониторинга любого прекращения огня.

Считается, что кроме поддержки наземных сил, разведывательная помощь будет ключевой для успеха миссии по патрулированию воздушного пространства.

По информации издания, среди европейских чиновников также существует ощущение, что планы по гарантиям безопасности никогда не увидят свет дня, поскольку они не уверены, что Путин готов согласиться на прекращение огня вообще.

Многие считают, что он вводит Трампа в заблуждение и затягивает войну, чтобы получить больше территорий.

Ранее Ермак после переговоров с Уиткоффом назвал главные гарантии безопасности Украины.