Гарантии безопасности для Украины: Волкер объяснил, является ли это альтернативой вступления в НАТО

Американский дипломат, бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер рассказал, что гарантии безопасности для Украины – это не альтернатива вступлению в НАТО. Он подчеркнул, что это этап перед вступлением в Альянс.

Об этом он сказал 12 июля в эфире телемарафона.

Волкер считает, что гарантии безопасности – это этап перед вступлением Украины в НАТО. Он подчеркнул, что такие гарантии безопасности важны.

"Я думаю, что это хорошая идея. Любые обещания безопасности, которые идут на помощь Украине — они важны. Но я не считаю, что это замена для членства в НАТО... Я думаю, что эти обещания безопасности — они хорошие, но их нужно рассматривать как этап до следующего окончательного членства Украины в НАТО… Я думаю, что эффективное – это договор о НАТО, где все члены обязуются действовать вместе... Чем больше стран заключат двусторонние соглашения, тем лучше, но это не замена членства в НАТО", — сказал дипломат.

Напомним, страны G7 заявили о намерении оказать Украине скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику на суше, море и воздухе, а также экономическую помощь.

Также президент Владимир Зеленский во время выступления на Совете Украина-НАТО в среду, 12 июля, страны-участники Североатлантического Альянса должны присоединиться к пакету гарантий безопасности для нашего государства.

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